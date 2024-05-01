مصادر لـ"صوت بيروت": الرئيس القبرصي يستكمل زيارته إلى لبنان للبحث في ملف النازحين السوريين

أوضحت مصادر دبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس سوف يطلع لبنان خلال زيارته القادمة على الأفكار القبرصية لإطار عملي للتعاون من قبل الاتحاد الأوروبي وقبرص مع لبنان بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين لاسيما النازحين السوريين في لبنان، لأنهم يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين عبر البحر.

وتأتي زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس استكمالاً للزيارة الأولى التي جاءت قبل شهر، أما الاطار العملي الذي يتم وضعه بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وقبرص ولبنان، هو على غرار ما حصل في مصر وتونس، ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح لبنان المزيد من المساعدات الضرورية، وإعطاء النازحين حوافز للعودة إلى بلدهم، ويأمل لبنان بحسب المصادر أن يؤثر ذلك في القرار الأوروبي بالنسبة إلى السعي لإعادة النازحين إلى الأماكن التي تعتبر آمنة في سوريا.

ويتابع المصدر أن أي مساعدات يمنحها الاتحاد الأوروبي للبنان هي بسبب المساعدة وليس بهدف إيواء النازحين او توطينهم، بل على العكس، هناك رغبة مشتركة بين البلدين على العمل برؤية واضحة مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وتأتي الجهود المشتركة هذه قبيل انعقاد مؤتمر بوكسل في 28 الشهر الجاري وهو المؤتمر الثامن من نوعه حول الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان والمنطقة، وسيتم في هذا المؤتمر اتخاذ قرارات محورية بالنسبة إلى لبنان ومساعدته في هذا المجال.

كما وستتم المباحثات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي عند الساعة العاشرة، وسيقام مؤتمر صحفي للثنائي، ومن ثم سيتوجه إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، ومن ثم سيغادر لبنان.