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مصادر لـ "صون بيروت انترناشونال": لبنان لم يتبلغ بعد عن زيارة لودريان

منذ 3 ساعات
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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علم صوت بيروت انترناشونال من مصادر دبلوماسية أن لبنان لم يتبلغ بعد رسمياً، عن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع المقبل، إلا أن المصادر تقول أن كل شيء يمكن أن يتم لكن حتى الساعة لم يُسار إلى برمجة زيارة له بين البلدين.

هذا وأشار النائب السابق علي درويش إلى أنَّ لا معطى جديد لتوسّع دائرة الحرب في الجنوب وكل ما يتم تداوله من أخبار في هذا السياق يرتبط بهديدات سابقة لنتنياهو، وهي ليست المرة الأولى التي يُهدّد بها لبنان.

درويش اعتبرَ في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان تأتي في سياق الدعم بناءً على تنسيق فرنسي أميركي، وذلك تخوّفاً من محاولة نتنياهو الهروب إلى الأمام والعمل على توسيع الحرب في الجنوب، لافتاً إلى ضرورة أخذ تهديدات نتنياهو على محمل الجد، إذ إنَّ اسرائيل تريد استغلال انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات لتنفيذ مخططاتها التوسعية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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