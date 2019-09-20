أخبار لبنان مصارف جديدة في مرمى العقوبات الاميركية في سبتمبر 20, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك لا يستبعد مراقبون، لـ”العرب”، أن تشمل لوائح العقوبات الأميركية المستقبلية المزيد من المصارف اللبنانية، المتهمة بأنها واجهة لغسيل أموال يستخدمها حزب الله. المزيد من الأخبار تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق الناقورة لبنان اليوم: باريس تمتحن الحريري وعون يخذل حزب الله الدولار يشل محطات الوقود في لبنان.. وإغلاق للشركات باسيل ينتقم المصدر العرب اللندنية مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK