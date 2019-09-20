مصارف جديدة في مرمى العقوبات الاميركية

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لا يستبعد مراقبون، لـ”العرب”، أن تشمل لوائح العقوبات الأميركية المستقبلية المزيد من المصارف اللبنانية، المتهمة بأنها واجهة لغسيل أموال يستخدمها حزب الله.

المصدر العرب اللندنية