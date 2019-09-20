أخبار لبنان

مصارف جديدة في مرمى العقوبات الاميركية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

لا يستبعد مراقبون، لـ”العرب”، أن تشمل لوائح العقوبات الأميركية المستقبلية المزيد من المصارف اللبنانية، المتهمة بأنها واجهة لغسيل أموال يستخدمها حزب الله.

 

المزيد من الأخبار

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق الناقورة

لبنان اليوم: باريس تمتحن الحريري وعون يخذل حزب الله

الدولار يشل محطات الوقود في لبنان.. وإغلاق للشركات

باسيل ينتقم

المصدر العرب اللندنية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

باسيل ينتقم

أخبار لبنان

رحلة عون إلى نيويورك… تواجه مطبّ حزب الله

أخبار لبنان

العقوبات تطال جبق

أخبار لبنان

لقاء الحريري ـ ماكرون… اطلاق الآلية التنفيذية لـ”سيدر”

أخبار لبنان

“جمال ترست بنك” يقوم بتصفية نفسه بعد فرض عقوبات عليه

أخبار لبنان

ماذا تفعل البارجة الحربية الأميركية في مياه لبنان؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More