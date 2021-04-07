مصارف خارجية كبرى أوقفت التعامل مع البنك المركزي

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن مصارف خارجية أوقفت التعامل مع مصرف لبنان، وأكد مصدر قضائي بارز أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة، أبلغ القضاء هذه التطورات، وأن “عدداً من المصارف الخارجية المُراسلة أوقفت التعامل مع البنك المركزي، وامتنعت عن تلقي الحوالات الخاصة بشراء البضائع السلع الغذائية، وهو ما بات يهدد الأمن الغذائي بالخطر”.

وتسلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتاباً من رياض سلامة بهذا الخصوص، وكشف المصدر القضائي أن مضمون الكتاب “يتضمّن معلومات مفادها أن المصارف المُراسلة في الخارج بدأت تقطع علاقاتها المالية مع المصرف المركزي، وهو ما سيؤدي إلى وقف التحويلات بالعملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج، من أجل شراء السلع الغذائية والمواد الأولية التي يحتاجها لبنان للصناعة وغيرها”، معتبراً أن “هذه الاجراءات يهدد بوقف استيراد المواد والسلع الأساسية إلى لبنان، ما يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر الشديد، كما يضع البنك المركزي في موقف حرج للغاية”.

ولم تعرف الغاية من الكتاب الذي وجهه حاكم مصرف لبنان إلى النيابة العامة التمييزية. أوضح المصدر نفسه أن سلامة “لم يطلب من القضاء أي إجراء، بل أخذ العلم فقط”. وقال المصدر القضائي إن القاضي عويدات “أحال نسخة عن هذا الكتاب إلى كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، للاطلاع وأخذ العلم”. ورجّح حصول هذه التطورات يكون “غداة القضية التي رفعها المدعي العام السويسري ضدّ سلامة، بشبهة “الاختلاس وتبييض الأموال من خلال تحويلات جرت من حسابات سلامة ومقرّبين من لبنان إلى مصارف سويسرية”.

وترددت معلومات، تشير إلى أن المصارف المُراسلة التي أقفلت حسابات مصرف لبنان لديها هي: ويلز فارجو – Wells Frago» الأميركي، الذي أقفل حساب مصرف لبنان بالدولار، إتش إس بي سي – HSBC» البريطاني، أقفل الحساب بالليرة الاسترلينية، دانسكي – Danske» الدانمركي، أقفل الحساب بالكورون السويدي، «ما ترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة” ومصرف «سي. أي. بي. أس – CIBS» الكندي، الذي أعاد ودائع مصرف لبنان الموظفة لديه وأوقف التعاملات كافة معه.