مصانع الدجاج اللبنانية على شفير الانهيار.. مطالب بحماية الصناعة والأمن الغذائي

منذ 41 دقيقة
الوزير السابق محمد شقير

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من النقابة اللبنانية للدواجن ومصنعي الدجاج برئاسة وليم بطرس، لبحث أوضاع قطاع الدواجن والتحديات الكبيرة التي تواجه مصانع مصنعات الدجاج.

وجاء الاجتماع بعد منع منتجات المصانع اللبنانية من الدخول إلى معظم الأسواق العربية، مقابل السماح للمنتجات العربية بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية، ما يضع هذه المصانع في خطر وجودي ويهدد ديمومة عمل آلاف العاملين.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب بطرس وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، أعضاء الوفد: ريما فريجي، هشام العبدالله، سمير عاشور، نبيل شومان، جوزف مكاري وعلي حرقوص.

وأكد المجتمعون في بيان مشترك أن استمرار الواقع الحالي يهدد 9 مصانع باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار وقدرة إنتاجية تفوق حاجات السوق اللبنانية بكثير، مع توقف مصنعين كلياً وعمل باقي المصانع بأقل من 50% من طاقتها.

وأشار البيان إلى أن تداعيات هذه الأزمة لن تقتصر على مصانع الدجاج فقط، بل ستطال قطاع الدواجن بكامله الذي يوظف أكثر من 23 ألف عائلة ويعتبر ركناً أساسياً في الأمن الغذائي اللبناني.

وطالب المجتمعون الوزارات والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصناعة الوطنية، مؤكدين على استمرار التواصل لمتابعة هذه القضية والوصول إلى الحلول المناسبة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

