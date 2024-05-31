مصباح الأحدب يتمنى من اللواء عثمان زيارة طرابلس لوضع حد لهذه الظاهرة!

اكد النائب السابق مصباح الأحدب ان “الفلتان الأمني الموجود في البلد وأمام أعين الجميع لا يحتمل، وان هناك مخالفات كبرى لنافذين تراها الأجهزة الأمنية ولا تتحرك لإزالتها او الحد منها، لافتاً الى ان ” بعض الضباط الجدد ولأغراض كيدية يقومون بإزالة خيم موجودة منذ عشرات السنين تظلل سيارات المواطنين، كما يزيلون بسطات يسترزق منها الفقراء، وكأن هيبة الدولة لا تُفرض الا باقتحامهم بعض حارات الفقراء، وكأن الاعتداء على الأملاك العامة يقتصر على المواطن الفقير الذي وضع بسطته امام بيته او في حارته ليسترزق منها، فيما يمنع المساس بمخالفات المدعوين”.

وقال خلال استقباله وفدا من أبناء منطقة باب الرمل في دارته في طرابلس :”اضع برسم اللواء عماد عثمان الذي نؤمن بأنه لا يقبل بهذه المخالفات ضمن بمؤسسته ملف كيدية بعض ضباطه، ونتمنى منه ان يحضر إلى طرابلس ويرى كيف أن هناك أعمال بناء لمنازل ومحلات تجارية مخالفة تنشئ على الأملاك العامة وتؤجر تحت منزل ضباط لديه وامام أعينهم وهم يغضون النظر عنها ولا يحركوا ساكنا لإزالتها ، في المقابل نراهم يسارعون لإزالة بسطات المواطنين الفقراء غير المدعومين في حارات أخرى”.

وختم:” هؤلاء الضباط يعتقدون أن لديهم غطاء سياسيا يحميهم فيتسلطون ظلما على الفقراء، لكننا كلنا ثقة بأن اللواء عثمان لن يقبل بهذه التصرفات الكيدية ولا بهذه الأفعال الميلشاوية والتشبيحية لبعض ضباطه، لذلك نتمنى منه ان يزور طرابلس ويضع حدا لهذا الفلتان الذي نرفضه ونستنكره لتبقى ثقتنا بهذه المؤسسة التي يجب ان نكون جميعا داعمين لها”.