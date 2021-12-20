مصباح الاحدب: لا يمكننا ربط مصالح كل اللبنانيين بالتوازنات الاقليمية

رأى النائب السابق مصباح الاحدب في تصريح، أن “الرئيس نجيب ميقاتي يرفض دعوة مجلس الوزراء للانعقاد كي لا يستفز الثنائي الشيعي”.

وقال الاحدب خلال لقائه وفودا شعبية في دارته بطرابلس: “كلنا يعلم ان هذه الحكومة نتجت عن اتفاق فرنسي ايراني، في حال توترت الاوضاع بين فرنسا وايران، هل سيستمر بالوقوف عند خاطر الثنائي الشيعي؟”.

أضاف: “ما يجري هو جريمة بحق الوطن والشعب، فلا يمكننا ربط الاصلاحات المحلية ومصالح كل اللبنانيين بالتوازنات الاقليمية”.

وتابع: “نسمع من الرئيس ميقاتي انه حزين على لبنان، لكنه بالمقابل لا يقوم بأي خطوة لإنقاذ البلد، طالما هو مطمئن على وضعه ومصالحه في موقعه بالسلطة التنفيذية، بحيث يضمن عدم فتح اي ملف فساد من ملفاته القديمة”.

وختم: “هذه الحكومة ليست حكومة انقاذية للبنان بل هي حكومة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الطبقة السياسية”.