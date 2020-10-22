مصدر أمني يكشف الدور السري لباسيل في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

دور كبير يلعبه صهر الرئيس ميشال عون في “معركة” ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل إذ كشف مصدر أمني نقلا عن هيئة البث الإسرائيلي “مكان” أن الوزير السابق جبران باسيل يؤدي دورا سريا كبيرا في المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حول ترسيم الحدود بينهما.

وكشف المصدر أن باسيل قد أجرى لقاءات عدة مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم، ولفت المصدر إلى أن باسيل تعهد بالحصول على موافقة “حزب الله” في هذا الشأن.

كما أشار المصدر أن باسيل عمل مع الجانب الأمريكي على إبقاء الملف بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتابع الموضوع مع الأميركيين عبر وسطاء في واشنطن من أصول لبنانية.