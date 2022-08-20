مصدر رسمي لبناني: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود

أكد مصدر رسمي لبناني، أن لبنان و”إسرائيل” اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقال المصدر في تصريح لـ”سبوتنيك”: “نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغنا بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكستين من الجانب الإسرائيلي رداً على المقترح اللبناني إيجابي، وهو عائد قريباً إلى بيروت”.

وأضاف المصدر أن “شهر أيلول/سبتمبر سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود”.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، هدد أمس، بـ”التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال لم يحصل لبنان على حقوقه”.

وقال السيد نصر الله خلال كلمة له، إنه “في حال لم يحصل لبنان على حقوقه، التي تطالب بها الدولة اللبنانية، فنحن ذاهبون إلى التصعيد، سواء وُقِّع الاتفاق النووي، أو لا”.

وقال موقع “القناة 14” الإسرائيلي، إنّه “بعد جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية، يبدو أنّ هناك تسوية دائمة أقرب من أي وقتٍ مضى، بل ويُتوقع توقيعها قريباً”، بحسب هوكستين.

وأضاف الموقع: “في حين أنّ الولايات المتحدة ولبنان راضيان، فإن هناك عدة جهات في إسرائيل تعتقد أنّه ستكون هناك تنازلات مؤلمة، تحديداً في تفاصيل الاتفاق”.

هذا وقدمت “إسرائيل”، قبل أيام، مقترحاً للولايات المتحدة الأميركية، أبدت فيه استعدادها لتقديم تنازلات بما يتعلق بمنطقة الخلاف مع لبنان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الغاز وصفه “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتبلور مع لبنان”، بأنها “استسلامٌ كامل من جانب إسرائيل”، لافتةً إلى أنّ “خضوع إسرائيل انتصارٌ كبير لحزب الله”.