مصدر فرنسي يُحذّر: لبنان لن ينهض مجددًا في حال وقوع حرب مع "إسرائيل"!

أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنّنا “نعرف أنّ إيران تقف وراء تصعيد حزب الله ومن المهم جدًا تمرير رسائل حازمة لها”، محذرًا من أنّ “لبنان لن ينهض مجددًا في حال وقوع حرب مع إسرائيل.”

يأتي ذلك بعدما هدّد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق اليوم، بأنّه إن “لم يُبعد العالم حزب الله عن حدودنا فسنفعل نحن ذلك”، وفق تعبيره.

وأضاف: “إلى جانب العمل العسكري في حدودنا مع لبنان نحن بحاجة لعمل سياسي”، قائلًا إنّ “إسرائيل” مستعدة لـ “الخطاب السياسي بشأن حدود لبنان وللعمل العسكري”.

من جهة أخرى، شدد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنّ “باريس متضامنة مع الذين يتعرضون لعنف المستوطنين الإسرائيليين”، مؤكدًا أنّ “على إسرائيل ملاحقة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية قضائيًا”.

كما لفت المصدر الفرنسي إلى أنّه “يتم التصدي لهجمات الحوثيين من خلال الوجود العسكري الفرنسي في البحر الأحمر”، مشيرًا إلى أن “عدد الهجمات الحوثية وحجمها يهددان استقرار المنطقة، بخاصة وأن هجمات الحوثي تستهدف منطقة مهمة جدًا للتجارة العالمية”.