مصدر في وزارة الخارجية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: وهبة سيتنحى غداً

أكد مصدر في وزارة الخارجية لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة سيتنحى غداً الأربعاء عن مهامه في الوزارة، بعد ردود الفعل على ما جاء في مقابلته على قناة “الحرّة”.

وكان وهبة اتهم “دول أهل المحبة والصداقة والأخوة بجلب الدواعش وزرعهم في سهل نينوى والأنبار وتدمر”، لا بل أكثر من ذلك توجه وهبه للضيف بالقول “من قتل خاشقجي في اسطنبول لا يحق له الكلام بهذه الطريقة” مضيفاً “أنا من لبنان وأتعرض لإهانة من أهل البدو”، كل ذلك لعدم ذكر الضيف لقب “فخامة” قبل اسم رئيس الجمهورية ميشال عون، ليغادر بعدها وهبة الحلقة ممتعضاً.

وبعد موجة الغضب، أكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة في بيان أن “بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الإنفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا اتردد في الإعتذار عنه”، مضيفاً “كما ان القصد لم يكن، لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى اي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوما على قاعدة الإحترام المتبادل، وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة”.

من جانبها نددت الخارجية السعودية بشدة بعد ظهر اليوم، بتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة للمملكة ودول الخليج.

واعلنت الخارجية السعودية استدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة استنكارا لإساءات وزير الخارجية، وقد سلّمته مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة، معتبرة اياها تطاولا على المملكة وشعبها.