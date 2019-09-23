مصدر لبناني: واشنطن ستعاقب كل من يدعم حزب الله

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أبلغ مسؤول أميركي الإثنين لبنان أن واشنطن ستعاقب أي فريق يقدم دعماً “عينياً” لحزب الله، وفق ما قال مصدر محلي مطلع على مضمون محادثاته، وذلك بعد أسابيع من إدراج واشنطن مصرفاً لبنانياً على لائحة العقوبات بتهمة تقديم خدمات مالية للحزب بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والتقى مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي، الإثنين غداة وصوله إلى بيروت، كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأوردت السفارة الأميركية في بيروت في بيان، عقب وصوله ليل الأحد، إن بيلنغسلي خلال لقاءاته مع المسؤولين الرسميّين والمصرفيين، “سيشجع لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله وغيره من الجهات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته”.

عقوبات للدعم العيني

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن أي طرف إثر هذين اللقاءين. إلا أن مصدراً لبنانياً مطلعاً على مضمون المحادثات قال لوكالة فرانس برس، متحفظاً عن ذكر اسمه، إن بيلنغسلي شدد على أن “الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم دعماً عينياً لحزب الله، سواء عبر الأسلحة أو المال أو أي وسائل مادية أخرى”.

وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 29 آب/أغسطس إدراجها مصرف “جمّال ترست بنك” على لائحة العقوبات، بوصفه مؤسسة مالية أساسية لحزب الله. وأُدرِجت أربع شركات تأمين تابعة للمصرف أيضاً على اللائحة السوداء.

ويتلقى حزب الله دعماً من إيران التي تمده بالمال والسلاح، ويقاتل منذ العام 2013 بشكل علني في سوريا دعماً لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

ونقل المصدر اللبناني عن المسؤول الأميركي تأكيده أن “العقوبات تستهدف إيران وأتباعها في المنطقة”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر قد لوح قبل أقل من أسبوعين، خلال زيارة إلى بيروت، بأن بلاده قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان.

وأضاف “في المستقبل، سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم”.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. وفرضت في تموز/يوليو عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طاول للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.

تصفية بنك داعم لحزب الله

وقال محافظ البنك المركزي اللبناني إن المسؤول الأميركي يزور بيروت لشرح الدوافع خلف عقوبات أميركية فرضت مؤخرا على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.

والتقى مارشال بيلنغسلي، مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، رئيس الوزراء اللبناني ورئيس البرلمان ومحافظ البنك المركزي اليوم الاثنين خلال زيارة للبلاد تستغرق يومين.

وقلل رياض سلامة، محافظ البنك المركزي، من أهمية التقارير المنشورة في الإعلام الرسمي بشأن فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على النظام المصرفي اللبناني المرتبط بالدولار، قائلا إن بيلنغسلي “ليس هنا للضغط على لبنان”.

وفي الشهر الماضي، فرض مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية عقوبات على “جمال ترست بنك” وأدرجه على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية.

ونفى البنك الاتهامات الأميركية له “بتسهيل أنشطة مصرفية عن علم” لمسلحي حزب الله، لكن البنك خضع للتصفية وسيغلق أبوابه.