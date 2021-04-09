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مصرف لبنان: تسليم مفوض الحكومة لدى المصرف قائمة المعلومات المقدّمة من "ألفاريز ومارسال"

9 - أبريل - 2021
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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صدر عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان البيان الاتي:

1- بتاريخ 13/10/2020 تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة ألفاريز ومارسال وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء في حينه.

2- بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تمّ تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة.

3- تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور أعلاه أكّد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة ألفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها.

4- بتاريخ 6/4/2021 تمّ عقد إجتماع إفتراضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Cleary Gottlieb.

5- وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد إستثنائيا بتاريخ 9/4/2021 تمّ تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة ألفاريز ومارسال بعد أن تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية”.

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