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مصرف لبنان: تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900

2 - يونيو - 2021
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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صدر عن مصرف لبنان بيان وجهه الى المصارف العاملة في لبنان، جاء فيه: “بعد ان تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.

يذكر ان مجلس شورى الدولة أصدر قراراً حمل الرقم 213/2021 قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.

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