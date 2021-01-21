مصرف لبنان حوّل الأموال المطلوبة لشراء لقاحات كورونا

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

استلم مصرف لبنان بعد ظهر امس طلب من وزارة المالية لتحويل مبلغ ١٨ مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الاموال المطلوبة.

كذلك استلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع.

ويهم مصرف لبنان ان يوكد انه يقوم بتنفيذ كل التحاويل الواردة اليه والمستوفية للشروط القانونية بشكل سريع وهو يعطي الاولوية القصوى للتحاويل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

استلم مصرف لبنان بعد ظهر امس طلب من وزارة المالية لتحويل مبلغ ١٨ مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الاموال المطلوبة.

كذلك استلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع.

ويهم مصرف لبنان ان يوكد انه يقوم بتنفيذ كل التحاويل الواردة اليه والمستوفية للشروط القانونية بشكل سريع وهو يعطي الاولوية القصوى للتحاويل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.