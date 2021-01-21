الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرف لبنان حوّل الأموال المطلوبة لشراء لقاحات كورونا

21 - يناير - 2021
مصرف لبنان

مصرف لبنان - ارشيفية

A A A
طباعة المقال

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

استلم مصرف لبنان بعد ظهر امس طلب من وزارة المالية لتحويل مبلغ ١٨ مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الاموال المطلوبة.

كذلك استلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع.

ويهم مصرف لبنان ان يوكد انه يقوم بتنفيذ كل التحاويل الواردة اليه والمستوفية للشروط القانونية بشكل سريع وهو يعطي الاولوية القصوى للتحاويل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

استلم مصرف لبنان بعد ظهر امس طلب من وزارة المالية لتحويل مبلغ ١٨ مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الاموال المطلوبة.

كذلك استلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع.

ويهم مصرف لبنان ان يوكد انه يقوم بتنفيذ كل التحاويل الواردة اليه والمستوفية للشروط القانونية بشكل سريع وهو يعطي الاولوية القصوى للتحاويل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

    المزيد من أخبار لبنان

    أنطوان حبشي
    حبشي للحزب: فائض القوة لا يفيد وقد يقتل صاحبه
    وليد جنبلاط
    جنبلاط يحدد مدخل الحل للكهرباء: كفى هروباً إلى الأمام
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    638 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا