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مصرف لبنان سيتقدم بمراجعة لدى "شورى الدولة" ليعيد النظر بالقرار

2 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 11:01 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أعلن مصرف لبنان نظرًا لأهمية التعميم ١٥١ للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد على انه سيتقدم غدًا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه رقم ٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ بما يتعلق بهذا التعميم.

يذكر أنه أصدر مصرف لبنان بيانًا سابقاً جاء فيه: “بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم213/20212020 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021 قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 لـ للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.

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