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مصرف لبنان: لعدم خفض سقوف السحوبات بالليرة اللبنانية

منذ 14 ساعة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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ذكّر مصرف لبنان المصارف بأنها تستطيع الحصول على الليرة اللبنانية نقدًا، من خلال بيع الدولار الأميركي على سعر صيرفة لدى مصرف لبنان، داعيا الى عدم تخفيض سقوف السحوبات لزبائنها بالليرة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المصرف المركزي جاء فيه:

“نود تذكير المصارف انها تستطيع ان تستحصل على الليرة اللبنانية نقدا على ان تقوم ببيع الدولار الاميركي الورقي على سعر “Sayrafa” لدى مصرف لبنان. ولذا باستطاعتها تأمين حاجات المودعين لديها بالليرة اللبنانية من دون التقيد بالكوتا التي يمنحها لها مصرف لبنان.

ولذا على المصارف الا تخفض سقوفات السحوبات لزبائنها شهريا بالليرة اللبنانية نقدا طالما لديها الامكانيات عبر تأمين السيولة بالليرة اللبنانية عن طريق Sayrafa”.

كذلك، كشف المصرف أن لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بالتأكد ميدانيا من وضع السيولة لدى المصارف.

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