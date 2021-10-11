الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرف لبنان: مستمرّون في تطبيق التعميم 158

11 - أكتوبر - 2021
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن مصرف لبنان أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور التعميم 158 والذي يجيز لأصحاب الحسابات المفتوحة بالدولار الاميركي قبل تشرين الاول ۲۰۱۹، تاریخ اندلاع الازمة المالية في لبنان، والمخولين الاستفادة من التعميم المذكور والذي يسمح بسحب شهرياً مبلغ 400 دولار اميركي نقداً و400 دولار على سعر ۱۲۰۰۰ ليرة لبنانية للدولار، نصفهم نقداً والنصف الآخر على البطاقات الائتمانية، بلغ عدد المستفيدين من التعميم المذكور ۱۲۰ الف حساب، والاقبال على طلب الاستفادة من التعميم في ازدياد.

وأشار مصرف لبنان في بيان، الى أن هذا سيسمح بإعادة الاموال لصغار المودعين، قائلا: “نعمل لأن تعاد كل الأموال الى كل اصحاب الحسابات التي لا تتعدى الـ10 آلاف دولار خلال سنة من تاريخ بدء تطبيق هذا التعميم”.

وأضاف: “تستمر المصارف بتطبيق هذا التعميم مع عملائها بمتابعة من مصرف لبنان، ونؤكد مجددا ان المودع الذي يسحب هذه الاموال لن يتم إقفال حسابه لدى المصرف الذي يتعامل معه. كما أننا في الخطة المستقبلية التي تهدف إلى اعادة تنظيم العمل المصرفي، سنعطي الاولوية لانخراط المواطنين مجدداً بالقطاع المصرفي ( FINANCIAL INCLUSION ).

وأكد أنه سیبقی يتابع عن كثب تطورات تنفيذ التعميم 158.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لنتعاضد لرسم خارطة طريق تخرجنا من هذا الجحيم
    رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
    وهاب يكشف عن شخص يقود مافيا القمح والطحين.. من هو؟
    النائب ملحم الرياشي
    الرياشي: لا يوجد شيء يخلّص لبنان سوى الحياد.. وعون هو من يتحمّل مسؤولية عهده

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟