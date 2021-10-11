مصرف لبنان: مستمرّون في تطبيق التعميم 158

أعلن مصرف لبنان أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور التعميم 158 والذي يجيز لأصحاب الحسابات المفتوحة بالدولار الاميركي قبل تشرين الاول ۲۰۱۹، تاریخ اندلاع الازمة المالية في لبنان، والمخولين الاستفادة من التعميم المذكور والذي يسمح بسحب شهرياً مبلغ 400 دولار اميركي نقداً و400 دولار على سعر ۱۲۰۰۰ ليرة لبنانية للدولار، نصفهم نقداً والنصف الآخر على البطاقات الائتمانية، بلغ عدد المستفيدين من التعميم المذكور ۱۲۰ الف حساب، والاقبال على طلب الاستفادة من التعميم في ازدياد.

وأشار مصرف لبنان في بيان، الى أن هذا سيسمح بإعادة الاموال لصغار المودعين، قائلا: “نعمل لأن تعاد كل الأموال الى كل اصحاب الحسابات التي لا تتعدى الـ10 آلاف دولار خلال سنة من تاريخ بدء تطبيق هذا التعميم”.

وأضاف: “تستمر المصارف بتطبيق هذا التعميم مع عملائها بمتابعة من مصرف لبنان، ونؤكد مجددا ان المودع الذي يسحب هذه الاموال لن يتم إقفال حسابه لدى المصرف الذي يتعامل معه. كما أننا في الخطة المستقبلية التي تهدف إلى اعادة تنظيم العمل المصرفي، سنعطي الاولوية لانخراط المواطنين مجدداً بالقطاع المصرفي ( FINANCIAL INCLUSION ).

وأكد أنه سیبقی يتابع عن كثب تطورات تنفيذ التعميم 158.