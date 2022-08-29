مصرف لبنان نحو صفر صيرفة

أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح ان “مصرف لبنان لا يزال يطبق سياسة رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءا من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على ان تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من اسواق الصرافة الحرة، وكانت المعادلة حتى الان %55 صيرفة و %45 غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 55 الى 40 في المئة وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 60 في المئة. فمن الواضح ان التوجه لدى مصرف لبنان هو التوقف نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل الى معادلة صفر صيرفة و%100 سوق حرة غير مدعوم. ويبقى تحديد توقيت وتفاصيل التنفيذ لديه”.

وقال: “في جدول اليوم لم يتغير سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة وثبت على 27200 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد المازوت والغاز و%60 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً تراجع 1000 ليرة من 33400 الى 32400 ليرة. وعليه، ارتفعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 5000 ليرة لتصبح 589000 ليرة نتيجة المعادلة بين شبه ثبات أو تراجع بسيط جداً لسعر الكيلوليتر المستورد مقابل ثبات سعر الدولار في صيرفة وتراجعه في السوق الموازية. اما صفيحة المازوت فانخفضت 4000 ليرة لتصبح 705000 ليرة نتيجة ارتفاع ثمن الكيلوليتر المستورد 26 دولارا مقابل تراجع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية 1000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفض سعرها 11000 ليرة لتصبح 319000 ليرة”.