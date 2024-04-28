الأحد 19 شوال 1445 ﻫ - 28 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرف لبنان يتجه نحو تحضيرات مهمة.. ماهي؟

منذ ساعتين
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

وفقًا لمصادر مطلعة، يعمل مصرف لبنان حاليًا على استكمال التجهيزات التقنية لمنصة ‘بلومبيرغ’، التي ستلعب دورًا أساسيًا في التداول النقدي في السوق، حيث ستتيح لعشرات الأسعار وحركة المبيعات والشراء.

وأشارت المعلومات إلى أنَّ البنك المركزي يعتزمُ إجراء إتفاق رضائي مع شركة “بلومبيرغ” لتأمين خدمات وإشتراكات لتسجيل الدخول للوصول إلى قاعدة البيانات المعلوماتيّة على المنصة المذكورة.

من جهتها، قالت مصادر ناشطة في القطاع المصرفي إنَّ الأرضية التقنية لتلك المنصة تمهد لأن تكون جاهزة في وقتٍ قريب، لافتةً إلى أنَّ خطوة البنك المركزي الأخيرة تعني أنَّ العمل على المنصة لم يتوقف، وبالتالي سيكون إطلاقها مرتبطاً بإنتهاء كافة التحضيرات التي تسيرُ على قدمٍ وساق.

    المزيد من أخبار لبنان

    قوى الأمن اللبنانية تقطع شارعا يؤدي لمبنى البرلمان وسط بيروت في وقت سابق (رويترز)
    هل أوقفت قوى الأمن دورة التطويع؟
    مزارع شبعا
    مسؤول لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: هناك مسعى لتقييد عمليات حزب الله في مزارع شبعا
    التيار الوطني الحر
    تحذير من المكتب التربوي في التيار الوطني الحر

    الأكثر قراءة

    عنصر من شعبة المعلومات
    بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
    ايتمار بن غفير
    صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته
    هذا هو الحدّ الأدنى المطلوب للأجور!