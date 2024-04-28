مصرف لبنان يتجه نحو تحضيرات مهمة.. ماهي؟

وفقًا لمصادر مطلعة، يعمل مصرف لبنان حاليًا على استكمال التجهيزات التقنية لمنصة ‘بلومبيرغ’، التي ستلعب دورًا أساسيًا في التداول النقدي في السوق، حيث ستتيح لعشرات الأسعار وحركة المبيعات والشراء.

وأشارت المعلومات إلى أنَّ البنك المركزي يعتزمُ إجراء إتفاق رضائي مع شركة “بلومبيرغ” لتأمين خدمات وإشتراكات لتسجيل الدخول للوصول إلى قاعدة البيانات المعلوماتيّة على المنصة المذكورة.

من جهتها، قالت مصادر ناشطة في القطاع المصرفي إنَّ الأرضية التقنية لتلك المنصة تمهد لأن تكون جاهزة في وقتٍ قريب، لافتةً إلى أنَّ خطوة البنك المركزي الأخيرة تعني أنَّ العمل على المنصة لم يتوقف، وبالتالي سيكون إطلاقها مرتبطاً بإنتهاء كافة التحضيرات التي تسيرُ على قدمٍ وساق.