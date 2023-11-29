"مصرف لبنان" يتحرّك.. ماذا إن تعذّر إقرار الموازنة قريبًا؟

علمت “الجمهورية” أنّ مصرف لبنان المركزي في صدد إلغاء “اللولار” من المصارف بحيث يُلغى التعميم الرقم ١٥١ الذي يحدد سعر الصرف بـ ١٥ ألف ليرة للدولار الواحد، فيصبح سعر صَرفه على ٨٩ ألف ليرة، أي على سعر الدولار المحدد في موازنة ٢٠٢٤، وهذه العملية ستتم فور إقرار هذه الموازنة، على أن يقرّ معها لزامًا قانون “الكابيتال كونترول”.

وكشفت مصادر “المركزي” لـ”الجمهورية”، أنه إذا تعذّر إقرار موازنة ٢٠٢٤ قريبًا، فإنّ مصرف لبنان يدرس إمكانية اللجوء إلى إجراء شبيه بـ”الكابيتال كونترول” عن طريق تعميم داخلي، وذلك بهدف ضبط عملية الصرف ولجم انفلات الكتلة النقدية الذي يسبّب التضخم.