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مصرف لبنان يجمّد حسابات مالية والقضاء يتبلّغ

منذ 9 دقائق
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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قرّرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، تجميد الحسابات المصرفية في كل المؤسسات المالية والخزائن، لكل من: رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي السابق طارق خليفة وافراد عائلته، والمديرة العامة للمصرف نائلة زيدان، بعدما اظهرت التحقيقات التي يجريها المدير المؤقت للبنك وفريق عمله، وجود اختلاسات مالية، تقدّر بعشرات ملايين الدولارات، وهي من اموال المودعين.

كما أصدرت الهيئة قرارا قضى بتجميد مؤقت لحسابات المدير العام الأسبق للمصرف، بسبب مسؤوليته في تلك العمليات، بينما تجري متابعة التحقيقات مع آخرين.

وتبين ان المدير المؤقت للبنك، وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يستكملان العمل في شأن ملف الاعتماد المصرفي، في وقت جرى تزويد النيابة العامة التمييزية بالملفات والوثائق، للبدء بالادعاءات القضائية.

وتفيد المعلومات بأن عمل هيئة التحقيق الخاصة سيطال كل المتورطين، لاتخاذ نفس الاجراءات، حين ثبوت عمليات التورط في الفساد والاختلاس، بينما الهدف هو اعادة الاموال التي جرى اختلاسها التي هي من حقوق المودعين.

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