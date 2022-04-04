مصرف لبنان يردّ على “إعلان” الإفلاس

ضجّ لبنان اليوم بخبر إعلان إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي، وتداولت وسائل الاعلام تصريحا لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يشير فيه الى “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

في هذا الاطار، نفى حاكم مصرف رياض سلامة لبنان خبر الافلاس، قائلا ان ما يتم تداوله عار من الصحة، ومؤكّدا أن البنك المركزي لا يزال يمارس الدور الموكل اليه وسوف يستمر بذلك.

وأتى ذلك في بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان، جاء فيه: “يهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك”.

وقال الشامي في حديث تلفزيوني: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

وأشار الى أنّ “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.