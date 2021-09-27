الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرف لبنان يسعى لتمديد التعميم 151.. وجمعيات المودعين تؤكد رفضها

27 - سبتمبر - 2021
جمعية المصارف

جمعية المصارف

A A A
طباعة المقال

صدر عن صرخة المودعين وجمعية حقوق المودعين البيان التالي: “عقد اليوم في مجلس النواب اجتماع ضم كلاّ من لجنة المال والموازنة ووزير المالية وممثل عن مصرف لبنان وجمعية المصارف بمشاركة وحضور جمعية المودعين اللبنانيين وجمعية صرخة المودعين بما يمثلان من مودعين.

جرى النقاش في التعميم ١٥١ وطالب مصرف لبنان تمديد العمل به حتى نهاية العام ليتسنى له العمل مع الحكومة الجديدة على خطة، حيث لاقى هذا الطلب رفضاً قاطعاً من جمعيات المودعين ومن النواب الحاضرين وطالبت الجمعيتان باعادة الودائع بعملة الايداع فقط لا غير.

وبينما يتذرّع مصرف لبنان بعدم امكانية زيادة الكتلة النقدية خوفاً من زيادة التضخّم، كان رد جمعيات المودعين الدفع بالدولار مما يخفّض من التضخم الحاصل وضرورة ابجاد حل لمودعي الليرة اللبنانية والتعويض عليهم حيث هم من يتحمّلون الخسارة الكبرى.

كما وحذّرت الجمعيات من مغبة الاستمرار بتحميل المودعين وحدهم الخسارة، واضعة الجميع امام مسؤولياتهم وعلى المسؤولين الاختيار بين الحل او الفوضى امام المصارف وخارجها”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    بعد سرقة 100 دراجة نارية.. كيف وقعوا بقبضة الأمن؟
    متفرغو الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب المفتوح
    بقرادوني: لإطفاء نيران إهراءات المرفأ فوراً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!