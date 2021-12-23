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مصرف لبنان يوافق على فواتير استيراد القمح

23 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2021 4:32 مساءً
من أحد مخابز لبنان

من أحد مخابز لبنان

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وافق مصرف لبنان ظهر اليوم على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه، بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف لبنان، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز .

وصدر عن “تجمع المطاحن في لبنان” البيان التالي:

“وافق مصرف لبنان ظهر اليوم، على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف لبنان، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز.

والمعلوم ان مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علما ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من 270 الى 400 دولار اميركي مما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية.

وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية

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