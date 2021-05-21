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مصرف لبنان يوضح بشأن آلية بيعه العملات للمصارف لاستيراد المستلزمات الطبية

21 - مايو - 2021
مصرف لبنان

مصرف لبنان - ارشيفية

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أصدرمصرف لبنان بياناً أوضح فيه آلية بيعه العملات للمصارف حول ملفات استيراد المواد الطبية.

وأعلن مصرف لبنان أنه خلال العام 2020 باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت بلمفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي بنا يعادل 1173 مليون دولارا أميركيا.

كما وأفاد أنه في بداية العام 2021 وحتى 20 أيار باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولارا أميركيا، مشيرا إلى أن للمصرف المركزي حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 ملونا.

وأوضح أن اجتماعا عُقد في مصرف لبنان ضم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي وتم التوافق على أن تتولى لجنة خاصة من وزارة الصحة التدقيق في الملفات الموجودة في مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق إليها وتصنيفها حسب الاكثر إلحاحا وأهمية.

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