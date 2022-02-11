السبت 11 رجب 1443 ﻫ - 12 فبراير 2022 |
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مصرف لبنان يُعلن حجم التداول على منصّة “Sayrafa” اليوم

منذ يوم واحد
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أعلن مصرف لبنان في بيانٍ، أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم /46,000,000/$ ستة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” يوم أمس الخميس /50,000,000/$ خمسون مليون دولار أميركي بمعدل 20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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