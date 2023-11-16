مصطفى بيرم: المقاومة في لبنان حكيمة والجيش الإسرائيلي "عم يتشرشح"

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حديث مع “OTV” أنّ ما نتمناه وما نريده هو الوحدة الوطنية.

مشيراً إلى أن هناك خلافات سياسية في لبنان لكن عندما يتعرض البلد لإشكاليّة كبرى نصبح في وضع آخر، ولا “راحة لنا في ظل وجود الكيان الإسرائيلي”.

وأوضح بيرم، أنّ “الأزمة في غزة أتت والمنظومة الحاكمة في الغرب سقطت، ويسجّل للرأي العام الغربي أنّ القرار السياسي لا يعبّر عن الحالة الشعبية”.

وشدد على، أنّ “الجيش الإسرائيلي “عم يتشرشح” عند الحدود مع لبنان.

وأشار بيرم إلى، أنّ “هذا الجيش أثبت أنه مجرّد عصابة”.

وقال: أنّ “المقاومة في لبنان حكيمة وتنظر إلى الأمور بدقة”.

وردًا على سؤال حول مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، أوضح “لم يصدر عنّا موقف رسمي بعد والأمر يحتاج إلى حوار”.