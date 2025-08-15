مصطفى بيرم: لسنا نحن من أدخل البلد في المأزق!

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم خلال مجلس عاشورائي في بلدة كفرملكي الجنوبية، أن “المقاومة روحنا، والدولة خيارنا، والجيش والسلم الأهلي من ثوابتنا التي نحرص عليها”.

وأوضح: “لسنا نحن من أدخل البلد في المأزق، بل على من تسبب به أن يخرجه منه ، نحن حريصون ونبادر بالنصيحة ، وشدد على أن التفريط بأوراق القوة حماقة ، معتبرًا أن بعض التصرفات تجري بما يخالف البديهة والمنطق والسيادة والدستور”.

وتساءل: “إلى أين ذاهبون؟ هل ستقع حرب في الداخل أم لا؟ مؤكدًا أنه لا توجد أجوبة حاسمة ، وأردف: هذا السلاح ما دام لا توجد دولة تحمي شعبها يبقى ضرورة فمنذ ثمانية أشهر عُلّقت عملية سلاح المقاومة فمن يحمينا؟ عند إصدار القرار المشؤوم قُتل طفل في تولين، من النوابغ عالميًا في الحساب الذهني، ولم يأتِ أحد على ذكره وخرج نتنياهو ليقول: ساعدنا الحكومة اللبنانية بهذا القرار، وعلى الأقل كان يجب أن يستنكروا أو يكذبوا الخبر واليوم يهدد نتنياهو بأخذ المنطقة كلها، ولا من يسمع فهل هكذا يُبنى البلد؟ نحن نبنيه ونحرص عليه”.