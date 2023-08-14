مصطفى علوش يحذر من ارتفاع نسبة الجريمة والقتل في الأيام المقبلة

اعتبر النائب السابق مصطفى علوش ان لا حرب اهلية في لبنان في المدى القريب كون الطرف الوحيد المسلح في لبنان هو حزب الله وهو يفاخر ويجاهر بالترسانة العسكرية التي يملكها. علما ان لا موجب لها نتيجة موافقته على الترسيم البحري وقبوله بالقرارات الدولية الملتزم بها لبنان. هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما من طرف او فريق اخر في لبنان مسلح ولديه النية والقدرة لمواجهته. ما يملكه الاخرون كما غالبية اللبنانيين هو سلاح فردي لا اكثر .

وتابع علوش في حديث مع “المركزية”: بالتأكيد الاجواء في لبنان مشحونة وما يجري على الارض من شويا الى عين ابل وخلدة وبالامس في الكحالة يفاقم الضغائن الموجودة والحقد المتزايد ولكن حزب الله غير مهتم بذلك هو مرتبط بمشروع يعمل على تنفيذه واخر همه البلد.

وردا على سؤال، يتوقع علوش المزيد من تحلل الدولة في الايام المقبلة وتعميم حال الهريان في المؤسسات اضافة الى ارتفاع نسبة الجريمة والقتل وتحديدا بعد انتهاء فصل الصيف والموسم السياحي وبدء المدارس بفتح ابوابها وحاجة الناس الى المال لسداد الضرائب المرفوعة عشرات الاضعاف في الكهرباء والاتصالات والدواء والاستشفاء وسواها من الامور الحياتية الملحة.

ويختم: الوضع اليوم شبيه الى حد بعيد بما كان عليه في العام 2005 لا بل هو يتفاقم اكثر والخوف يزداد، لكن الحرب الاهلية غير واردة نظرا لغياب الادوات لا الارادات.