مصلحة الأبحاث: التهويل بأخبار الطقس غير علمي وغير منطقي!

أكد رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال افرام أنه “مع بداية الخريف، بدأت تصدر مقالات ومعلومات وتحاليل البواحير يومية لمدة سنة كاملة، اضافة الى أنباء تنسب الى مصادر وهمية، كما أن بعض شاشات التلفزة تؤكد أن الشتاء قاسٍ”.

وأضاف افرام في بيان له: “تؤكد الابحاث أن كل هذه الامور لا تصح، خاصة مع التغيير المناخي. إن أهم الدول تطورًا في الارصاد الجوية لا تستطيع التنبؤ. يتحدثون عن الشتاء بكامله وبالمقابل أخطاء جسيمة أسبوعياً حول منخفض لم يستطيعوا تحديد متى يبدأ ومتى ينتهي وماذا يواكبه أمطار خفيفة أو عواصف رعدية وحتى لم يستطيعوا تحديد أماكن هطول الامطار، فالبعض يقول أن الامطار على السواحل بين الساحل والجبال الغربية ومصادر أخرى تقول أن الامطار بالمناطق الشمالية والداخلية”.

وختم: “المواطن بحيرة من أمره، وما يزيد الطين بلة التهويل غير العلمي وغير المنطقي حول الاحوال الجوية”.