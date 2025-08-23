السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تحذر من خطر حرائق مرتفع في أيلول وتشرين الأول!

منذ 6 دقائق
أصدرت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ “LARI”، سلسلة إرشادات وتحذيرات بمناسبة اقتراب شهري أيلول وتشرين الأول، اللذين يُعتبران من أكثر الأشهر جفافاً مع نهاية فصل الصيف وقبل عودة الأمطار.

وأشارت المصلحة، إلى أن الأعشاب تكون في أقصى درجات اليباس، ما يجعلها وقوداً سريع الاشتعال، كما تكون الأشجار في أقصى حالات العطش والجهد المائي، ما يزيد من قابليتها للاشتعال بسرعة. كذلك، تكون الأرض في أقصى درجات جفافها.

وحذّرت “LARI”، من أن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع انخفاض نسبة الرطوبة يؤدي إلى رفع مؤشر الحرائق، مؤكدةً أن أي مواطن قد يُشعل النار دون تحمّل المسؤولية يزيد من خطورة الوضع.

وذكرت المصلحة أن موجة الحر المتوسطة الحالية ستستمر حتى يوم الاثنين 25 آب، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصل إلى 32 درجة في البقاع و28 درجة على الساحل، مع توقّعات بأن يستمر الطقس الاعتيادي لعدّة أيام.

وفي ما يخص التوقعات المناخية، لفتت LARI إلى عدم وجود مؤشرات لهطول الأمطار خلال شهر أيلول، مع احتمال لتساقط بعض الأمطار في أوائل تشرين الأول. كما نفت ما يتم تداوله حول أن فصل الشتاء سيكون قارس البرودة بشكل كبير، مؤكدة أنه لا صحة لهذا التهويل.

