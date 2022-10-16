مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تحذر من متحور جديد لـ"كورونا"!

ذكرت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ (lari)، أنه “في اطار متابعة مختبر الفيروسات في المصلحة لتطور أي فيروس في العالم خاصة ​فيروس كورونا​، يبدو أننا مقبلون على وضع حرج خلال ​الشتاء​ للأسباب التالية: ظهور ​متحور​ جديد من كورونا في دول الشرق الأقصى سمي XXB وله 7 طفرات، هذا المتحور لا يتأثر بالأدوية أو باللقاحات، يبدو ان إنتشاره أسرع من المتحورات السابقة”.

واضافت في بيان: “خلال فصل الشتاء ومع ارتفاع اسعار لقاح الإنفلونزا ، سيحجم الناس عن شرائه مما يتسبب بزيادة الإصابة بالإنفلونزا وربما بفيروس الكورونا، غلاء الأدوية والفيتامينات مما يجبر الناس على عدم شرائها، لذا يتوجب أخذ الحيطة والحذر والانتباه مجدداً من فيروس كورونا وعدم الاستخفاف بالموضوع”.