مصلحة الابحاث العلمية: استقلنا من لجنة إدارة الكوارث بسبب فشلها وتضامنا مع الشعب المنكوب

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، استقالتها من لجنة ادارة الكوارث “لغيابها التام عن اتخاذ أي اجراءات قبل انفجار مرفأ بيروت وبعده”، موضحة أن “الاستقالة هي استياء من فشل اللجنة وتضامنا مع الشعب اللبناني المنكوب”.

ورأت المصلحة أن “اللجنة لا لزوم لها فهي لم تقم بأي مهمة خلال هذه الكارثة”، مشيرة الى أنها ستعود “بكامل إمكاناتها الى اللجنة عندما تعود الأخيرة الى العمل حسب الاسس العلمية والجهوزية والوطنية”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

الجيش: وصول طائرة اسبانية محملة ب 6 اطنان من الطحين تسلمها الجيش

بدء تفريغ حمولة باخرتي القمح في ميناء صيدا

كهرباء لبنان: مستودعات معمل الزوق لا تحتوي مطلقا على مادة نيترات الأمونيوم

وزير الصحة بحث في بدء تنفيذ الإتفاق مع الجامعة اللبنانية في شأن فحوصات الوافدين