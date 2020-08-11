مصلحة الابحاث العلمية: استقلنا من لجنة إدارة الكوارث بسبب فشلها وتضامنا مع الشعب المنكوب

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، استقالتها من لجنة ادارة الكوارث “لغيابها التام عن اتخاذ أي اجراءات قبل انفجار مرفأ بيروت وبعده”، موضحة أن “الاستقالة هي استياء من فشل اللجنة وتضامنا مع الشعب اللبناني المنكوب”.

ورأت المصلحة أن “اللجنة لا لزوم لها فهي لم تقم بأي مهمة خلال هذه الكارثة”، مشيرة الى أنها ستعود “بكامل إمكاناتها الى اللجنة عندما تعود الأخيرة الى العمل حسب الاسس العلمية والجهوزية والوطنية”.