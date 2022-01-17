مصلحة الابحاث: منخفض ثان غداً والثلوج على ارتفاع 800 متر

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في رياق – زحلة في نشرتها، ان الرياح الشمالية مستمرة في تأثيرها على المنطقة، بحيث ان طقس اليوم الاثنين سيكون صافيا وباردا مع صقيع ليلا على ارتفاع 800 متر و6 درجات تحت الصفر.

اما يوم غد الثلاثاء، فسنشهد طقسا باردا صافيا قبل الظهر، يتحول الى غائم بعد الظهر، مع وصول منخفض جوي رطب يتسبب بأمطار وثلوج على ارتفاع 1000 متر، ويتدنى مستوى تساقطها لتصل الى 800 متر.

ويوم الاربعاء الطقس غير مستقر مع أمطار متفرقة، وثلوج على ارتفاع 1000 متر وقد تصل الى 800 متر، فيما طقس الخميس، متقلب يتحول الى مستقر، وتنحسر الامطار ليحل الصقيع مكانها.

واشارت المصلحة الى ان منخفضا آخر في طريقه الى لبنان نهاية الأسبوع.

من جهة اخرى، وزعت المصلحة جدولاً بدرجات الحرارة التي سجلت ظهر البارحة حتى صباح اليوم في مراكزها وفقا للاتي:

القاع ما بين (8.3) و( (- 2

تل عمارة ما بين (5.6) و (-5.5)

لبعا(13.4) و (-0.2)

صور (13.9) و (4.1)

فنار (14) و (14.5)

كفرشخنا (12.4)و (-1)

عبدة (3.1) و(-2)

حاصبيا (10.2)و (-1)

كسروان(6.5) و(-3)

بعقلين (7.4)و(-2)

زحلة (4.9)و(-4)

كفردان (5.5)و(-7)