مصلحة الصحة جنوبا: علينا التعاطي بمسؤولية لإبعاد الوباء

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واصلت مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي متابعة تطورات حالات “كوفيد 19” المستجد على صعيد أقضية صيدا صور وجزين والبلدات الجنوبية الواقعة ضمن نطاقها، ومجريات عملية الحجر الصحي للحالات الإيجابية منها بالتنسيق مع البلديات وأجهزة القوى الأمنية والمجتمع الأهلي والعمل على تقصي المخالطين لها بهدف احتواء الوباء والحؤول دون انتشاره .

وكشف رئيس المصلحة الدكتور جلال حيدر في هذا المجال أن “هناك محاضر ضبط سطرت بحق وافدين خالفوا عملية الحجر بسبب تفلتهم وخرق فترة الـ14 يوما اللازمة التي تقتضي عند انتهائها إجراء فحص الPCR للتثبت مخبريا من شفاء المرضى الكامل من العدوى”.

وطمأن حيدر الى “أن معدل حالات الشفاء التام وصلت في قضاء صيدا إلى 22 من أصل 59 حالة

كذلك في قضاء صور نسبة التعافي بلغت 29 من أصل65 مريضا، فيما شكل قضاء جزين نتائج مفرحة وهو التعافي الكلي للحالات الخمس الوحيدة التي سجلت فيه”.

وختم حيدر:” علينا جميعا التعاون والتحلي بمستوى عال من المسؤولية لإبعاد الوباء عن أهلنا ومجتمعنا للوصول إلى الاحتواء الكلي وما الالتزام بالإجراءات والتدابير التي نتخذها كدولة ومؤسسات ووزارة صحة إلا السبيل الوحيد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع”.