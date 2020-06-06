مصلحة الليطاني: إعادة تشغيل مشروع ري صيدا جزين وتحويل المياه للمشتركين غداً

الليطاني
الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، “استكمال فريق دائرة ري لبعا أعمال تنظيف شبك مأخذ حوض أنان والمساحات المحيطة به، بالإضافة الى تنظيف برك الترقيد وقناة ال600 التابعة لمشروع ري صيدا- جزين”.

كما أعلنت “إعادة تحويل مياه عين الزرقاء باتجاه حوض أنان من بعد ظهر اليوم، لتعبئته بواسطة مياه عين الزرقاء وينابيع النفق خلال 20 ساعة تقريبا (تصريف 2,5 متر مكعب في الثانية)، تمهيدا لإعادة تشغيل مشروع ري صيدا- جزين وتحويل المياه الى المشتركين اعتبارا من صباح غد الأحد”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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