الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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مصلحة الليطاني: إعادة تغذية كامل مشروع ري صيدا - جزين

منذ 24 ثانية
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن:

“إعادة تغذية كامل مشروع ري صيدا – جزين بمياه الري، بعدما أنجزت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة في29 / 8/ 2022 إصلاح العطل الحاصل على خط الجر الرئيسي قياس 700 ملم في بلدة كفرفالوس، قبل المأخذ المزدوج رقم P. D. 1 – 2 /1 بمسافة 100 مترا”، على أن تصل مياه الري تباعا” الى كافة المشتركين في القرى والبلدات، باستثناء جزء من بلدة عين المير، بسبب عطل طرأ على الشبكة الفرعية الممتدة على طريق عام كفرفالوس – عين المير، لحين تأمين القطع و الاكسسوارات اللازمة وانجاز صيانته خلال اليومين المقبلين”.

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