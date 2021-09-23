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مصلحة الليطاني: استئناف تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في تمنين التحتا

23 - سبتمبر - 2021
الليطاني

الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه “بمؤازرة النيابة العامة المالية، استأنفت الشركة المتعهدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار الأشغال الرامية إلى تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في تمنين التحتا، التي من المتوقع أن تعالج الصرف الصحي لبعض البلدات الواقعة في محافظة بعلبك الهرمل في الحوض الأعلى لنهر الليطاني النبي شيت، سرعين الفوقا والتحتا، شمسطار، بدنايل، تمنين الفوقا والتحتا، كفردان، الخريبة، مزرعة بيت سويدان، مزرعة بيت مشيك، جباع، مراح الأحمر، الحدث، مزرعة التوت، النبي رشادة، حوش الرافقة، وادي الأسود، وادي العوينة، مزرعة بيت صليبي، طاريا، الحلانية، كفردبش، بيت شاما، الطيبة، مجدلون، الخضر، طليا السفري، بريتال، حورتعلا، حزين، حوش النبي”.

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