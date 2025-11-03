الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصلحة الليطاني: استمرار تشغيل مشروع ري القاسمية - رأس العين

منذ ساعة واحدة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

A A A
طباعة المقال

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، “استمرار تشغيل مشروع ري القاسمية – رأس العين وتقديم المياه إلى المشتركين، وذلك تلبية للطلب الزراعي المتزايد في هذه الفترة غير الاعتيادية من السنة ونظرًا لتأخّر موسم المتساقطات للعام المائي 2025-2026، وما يرافقه من حاجة المزارعين إلى الاستمرار في تأمين ري مزروعاتهم”.

وأشارت إلى أنّ “هذا القرار يأتي في إطار الخطة الاستثنائية التي وضعتها المصلحة لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، حيث أعادت إطلاق موسم الري بشكل مبكر، بالتوازي مع تنفيذ برنامج صيانة شامل على امتداد الشبكة يشمل: تنظيف الأقنية والمجاري المائية داخل المشروع، إزالة الأعشاب والقصب والعوائق من حرم القناة، صيانة المآخذ والمنشآت الهيدروليكية، ورفع الجهوزية الفنية لضمان استمرار انسياب المياه بشكل منتظم”.

ولفتت إلى أنّ “هذا الجهد يأتي حفاظًا على الإنتاج الزراعي في المنطقة ودعمًا للمزارعين، في ظل التحديات المناخية الراهنة، مع تأكيد أنّ المصلحة ستواصل مراقبة تطوّرات الوضع الهيدرولوجي وتحديث خطط التشغيل تبعا للمعطيات”.

ودعت المصلحة جميع المستفيدين إلى “التعاون والتزام برنامج الري المعتمد، حرصًا على حسن استخدام الموارد وضمان استدامتها خلال هذا الموسم الاستثنائي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
    حنين السيد من الدوحة: لبنان يسير نحو تعزيز شبكات الحماية
    الانتخابات - تعبيرية
    بيان من وزارة الداخلية حول نسبة تسجيل المغتربين للإنتخابات
    أعمدة كهرباء
    وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
    بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
    غارة على الضاحية الجنوبية
    جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!