مصلحة الليطاني تحذر: أسماك القرعون غير صالحة للإستهلاك

حذّرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، المستهلكين من “شراء الأسماك التي يتم صيدها من بحيرة القرعون واستهلاكها، وهي من نوع السمك النهري وسمك الكارب، وتباع في البقاع والكرنتينا وسوق صبرا من المدعو ش.ع.، وتقدر الكميات المستخرجة يوميا بحوالى 2 طن”.

ولفتت المصلحة الى أن “هذه الأسماك التي تباع للاستهلاك كأسماك نيئة، غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب تلوث البحيرة واستمرار تدفق الصرف الصحي من بلدات الحوض الأعلى، علما بأن المصلحة تتخذ يوميا إجراءات فردية لمنع الصيد ومصادرة الأدوات المستخدمة والشباك”.

وأشارت الى أنها سبق أن اتخذت “الإجراءات الإدارية والقضائية أمام كل من النيابة العامة التمييزية ومديرية أمن الدولة والنيابة العامة الاستئنافية في البقاع والوزارات المعنية، الزراعة والاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات والصحة العامة، إلا ان هذه الإجراءات لم تترجم على الأرض من هذه الجهات”.

وتجدد المصلحة مطالبتها القوى الامنية بالقيام بدورها في حماية صحة اللبنانيين ومنع الصيد من البحيرة.