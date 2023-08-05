مصلحة الليطاني تحذر: سنقوم بنشر أسماء كبار المعتدين على الشبكة الكهربائية

جددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني دعوتها البلديات والجهات المعنية والسلطات الأمنية والقضائية الى رفع التعديات عن الشبكة العامة خاصة وان زيادة الحمولات غير المبررة والتي تقدر بأكثر من 20% تزيد عن 8 ميغاوات والخسارة اليومية تزيد عن 200 الف كيلو واط ساعة”.

وتوجّهت المصلحة الى “كل البلديات والسكان في القرى المستفيدة من المخرج الرقم 3 في محطة الاولي المربوطة بالمعامل الكهرومائية التابعة لها”.

وأشارت في بيان إلى أنها “لما كانت المصلحة قد رصدت ارتفاع حمولات خط التوتر المتوسط في محطة معمل الاولي الذي يغذي عبر شبكة كهرباء لبنان بعض مناطق جزين وإقليم التفاح بشكل غير مبرر في الأسابيع الأخيرة وان الحمولة الإضافية قد تخطت 20% من الاستهلاك العادي لهذه الخطوط في غضون شهرين تقريبا مما يؤدي الى عدم استقرار الخط. ولما كانت الحلول المعتمدة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والتي تقضي بفرض تقنين داخلي عبر القواطع قد نجم عنها تساؤلات حول عدالة التوزيع ومناورات على القواطع من قبل الأهالي ما يعرض السلامة العامة للخطر”.

ودعت المصلحة مجدداً البلديات والجهات المعنية والسلطات الأمنية والقضائية الى اتخاذ إجراءات صارمة لرفع التعديات عن الشبكة العامة خاصة وان زيادة الحمولات غير المبرر والتي تقدر بأكثر من 20% تزيد عن 8 ميغاوات والخسارة اليومية تزيد عن 200 الف كيلوواط ساعة، ناهيك عن الخطر المحدق بالمحطة من جميع النواحي الفنية والمادية وحرمان المواطنين من التغذية الكهربائية”.

وأكدت المصلحة انها ستقوم بنشر أسماء كبار المعتدين على الشبكة الكهربائية في هذه البلدات والذي يستهلكون الطاقة لتشغيل مؤسسات صناعية ومعامل بلاستيك ومناشير صخر ومحطات تعدين والتي يسحب كل منها اكثر من 500 امبير.