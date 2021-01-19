الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد ملوث مجرى الليطاني في زحلة

19 - يناير - 2021
الليطاني

الليطاني

A A A
طباعة المقال

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى النيابة العامة التمييزية لملاحقته بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة.

كما أحالت المصلحة كتابها الى وزارتي الزراعة والاقتصاد، وطلبت ربط أي استفادة للتاجر المذكور من أموال الدعم بتسوية وضعه البيئي.

وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنه “بعد رصد تلويث مجرى نهر الليطاني في زحلة من خلال روث البقر المدعوم العائد للمدعو عزيز المر، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى النيابة العامة التمييزية لملاحقته بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة.”

وكذلك أحالت المصلحة كتابها الى وزارتي الزراعة والاقتصاد، وطلبت ربط أي استفادة للتاجر المذكور من أموال الدعم بتسوية وضعه البيئي.

    المزيد من أخبار لبنان

    بحيرة القرعون
    إتحاد بلديات البحيرة وبلدية القرعون يكشف حقيقة المياه المبتذلة في البحيرة
    النائب مارك ضو
    مارك ضو: نواب التغيير ليسوا مع مرشح مواجهة لرئاسة الجمهورية
    محطة محروقات
    مارون شماس يكشف المشكلة الحقيقة لأزمة البنزين الحالية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال
    9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها