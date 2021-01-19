مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد ملوث مجرى الليطاني في زحلة

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى النيابة العامة التمييزية لملاحقته بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة.

كما أحالت المصلحة كتابها الى وزارتي الزراعة والاقتصاد، وطلبت ربط أي استفادة للتاجر المذكور من أموال الدعم بتسوية وضعه البيئي.

وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنه “بعد رصد تلويث مجرى نهر الليطاني في زحلة من خلال روث البقر المدعوم العائد للمدعو عزيز المر، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى النيابة العامة التمييزية لملاحقته بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة.”

وكذلك أحالت المصلحة كتابها الى وزارتي الزراعة والاقتصاد، وطلبت ربط أي استفادة للتاجر المذكور من أموال الدعم بتسوية وضعه البيئي.