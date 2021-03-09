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مصلحة الليطاني طالبت أحد مصانع المعادن في عنجر بعطل وضرر وبمعالجة مخلفاته

9 - مارس - 2021
الليطاني

الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان،انه “بناء على شكوى الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، وبعد رصد الفرق الفنية التابعة الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعديا بيئيا ناتجا عن أحد مصانع صهر وتصنيع المعادن في منطقة عنجر، وبناء على الكشف الفني وتحديد ماهية وطبيعة المخلفات الناتجة عن التصنيع، والتي قد تسبب اضافة الى الروائح الكريهة خطرا بيئيا وصحيا.

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى النيابة العامة التمييزية متخذة صفة الادعاء الشخصي بحق المدعي عليه، وطلبت إلزامه الغرامة والتعويض عن العطل والضرر وتسوية وضعه البيئي، من خلال معالجة كل المخلفات الناتجة عن مصنعه تحت طائلة اقفاله بالشمع الاحمر، وإعادة تأهيل واصلاح النظام البيئي في المنطقة او المحيط الذي قام بتلويثه وفقا للمادة 95 من قانون المياه 192/2020 “.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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