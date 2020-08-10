مصلحة الليطاني طلبت من المعنيين اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لتأمين الحماية لسد القرعون

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها “وجهت كتبا الى كل من معالي وزير الدفاع الوطني و معالي وزير الداخلية والبلديات و سعادة امين عام مجلس الدفاع الاعلى و سيادة العماد قائد الجيش و سعادة مدير عام امن الدولة، طلبت بموجبها اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لتأمين الحماية لسد القرعون والانفاق التابعة له وسائر المنشآت الاستراتيجية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ولحماية هذه المنشآت من اي اعتداءات او اعمال تخريبية.

وذلك لضمان سلامة الامن القومي و النظام العام والخدمات العامة”، واشارت الى ان “حماية هذه المنشآت الاستراتيجة يدخل في صلب مهام الجهات الامنية، ويجب ان يكون من صلب اولوياتها وفقا لما هو معمول به في مختلف البلدان، ولا يمكن تركه على عاتق المصلحة وحدها”.

كما ارفقت المصلحة كتبها بتقارير ودراسات حول اهمية حماية هذه المنشآت وخطورة تركها دون اي حماية، وابدت استعدادها ل”تأمين كافة التقديمات اللوجستية للجهات الامنية للقيام بهذه المهمة”.