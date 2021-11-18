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مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مناطق في شرق صيدا

18 - نوفمبر - 2021
المصلحة الوطنية لليطاني

المصلحة الوطنية لليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اليوم الخميس، عن “قطع مياه الري عن القسم الشمالي – الشرقي لمشروع ري صيدا – جزين في لبعا، بتاريخ 18/ 12/ 2021، بسبب حصول عطلين على الشبكة الرئيسية قياس 450 ملم في بلدة كفرفالوس، قبل كاسر الضغط رقم 8 بمسافة 40 مترا و90 متراً من الكاسر المذكور. وتعمل فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة على الكشف على مكان العطلين لتحديد نوع وحجم الاعطال والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانتهما”.

وأضافت في بيان، “أما البلدات التي يشملها قطع المياه فهي: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا، وجزء من بلدة القرية (القرقشية)، وعليه ستكون فترة قطع مياه الري لمدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخه”.

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