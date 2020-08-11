مصلحة الليطاني: قطع المياه لانجاز اعمال الصيانة على الخط الرئيسي في مشروع ري صيدا جزين

مصلحة الليطاني
مصلحة الليطاني

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه “بسبب اشغال الصيانة لشبكة الأترنيت الرئيسية في مشروع ري صيدا – جزين، سيتم قطع مياه الري عن الخط الذي يغذي بلدات: كفرفالوس، مراح الحباس، كرخا، لبعا، الشواليق، وادي بعنقودين، كفريا، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، بقسطا، عبرا، وذلك من بعد ظهر اليوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الخميس في 13 احالي وذلك لانجاز اعمال الصيانة”.

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