مصلحة الليطاني: قطع مياه الري إثر عطل على الشبكة الرئيسية في المية ومية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مشروع ري صيدا – جزين في لبعا، في بيان، “حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة المية و مية – درب السيم حيث تسربت المياه بكمية كبيرة جارفة معها الاتربة نحو مخيم المية و مية و الاراضي الزراعية المجاورة، ما استدعى قطع المياه كلياً عن بلدات: القريّة، عين الدلب، المية و مية، درب السيم وزغدرايا”.

وأشارت إلى ان “فرق الصيانة في دائرة ري لبعا باشرت العمل على تكشيف و تحديد حجم العطل لتأمين القطع و الاكسسوار وإجراء الصيانة اللازمة. اما الفترة الزمنية لمدة القطع تحدد لاحقا حسب حجم العطل الحاصل و قد تستغرق أيام عدة”.