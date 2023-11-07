مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن شمالي شرقي مشروع صيدا-جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها “بسبب حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسة في بلدة لبعا، طريق المدافن، اضطرت الى قطع مياه الري عن القسم الشمالي – الشرقي لمشروع ري صيدا – جزين، نهار اليوم بتاريخ 7/11/2023، وباشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بأعمال الحفر للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته.

ويشمل قطع المياه المناطق الآتية: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة (القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداءً من اليوم”.