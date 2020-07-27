مصلحة الليطاني: لاتخاذ اجراءات قضائية وادارية بحق احمد سليمان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه “وبعد رصد الفرق الفنية التابعة لها مخالفات بيئية في الحوض الاعلى لنهر الليطاني ناجمة عن اقدام المدعو احمد توفيق سليمان على رمي روث الابقار الناتجة عن مسالخه في عقارات محاذية لنهر الليطاني تبلغ مساحتها 45000 متر مربع وتمتد على طول 300 متر بمحاذاة نهر الليطاني وتبعد 3 أمتار فقط عن النهر، وذلك في بلدة الشحيمية في الحوض الاعلى لنهر الليطاني.

وبما ان التعدي المذكور يشكل خطرا كبيرا على الصعيدين البيئي والصحي، فقد اتخذت المصلحة الإجراءات القضائية والإدارية بحق المعتدي المذكور، والذي سبق ان كان موضوع ملاحقة في شكاوى سابقة بسبب تحويل الدماء من مسلخه الى نهر الليطاني، حيث تقدمت بشكوى بوجه المدعى عليه امام النيابة العامة التمييزية طلبت بموجبها تكليف شعبة المعلومات بالتحقيق نظرا لأهمية الجرم وخطورته وادانة المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بارتكاب الجرائم المنصوص عنها في قوانين البيئة والمياه والعقوبات، وإلزامه فورا ودون مهلة بإزالة التعدي وما نتج عنه من اعمال تلويث وتسطير مذكرة الى الجهات المعنية لمنع نقل روث الابقار من مسالخ بدنايل والشويفات، الى ضفاف نهر الليطاني.

كما تقدمت المصلحة بشكاوى امام وزارات الزراعة والداخلية والبلديات والزراعة طلبت بموجبها الحد من التلوث البيئي الناجم عن الفوضى الحاصلة في قطاع المزارع والعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية الى حماية الموارد المائية والبيئة واجبار المدعو احمد توفيق سليمان على التزام المعايير الصحية والبيئية اللازمة في طريقة التخلص من النفايات الناتجة عن مزارعه ومنع تجميع روث الابقار في محيط نهر الليطاني وعلى ضفافه، والفرض على المزارع اتخاذ الإجراءات الرامية الى الالتزام البيئي ومنع نقل روث الابقار بين المحافظات، ومن ثم الزام صاحب العلاقة بتأهيل الوسط المائي ورفع التعديات عن نهر الليطاني والتعميم على البلديات والمحافظين بوجوب فرض الالتزام البيئي لسائر المزارع ومنع نقل روث الابقار من مزارع الشويفات الى البقاع ومن بدنايل الى حوش الرافقة والشحيمية”.